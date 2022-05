Criança de 3 anos é o terceiro caso suspeito de hepatite aguda misteriosa notificado por Pernambuco

Notificação foi feita nesta quarta-feira (11) ao Ministério da Saúde

Pernambuco notificou nesta quarta-feira (11) ao Ministério da Saúde o terceiro caso suspeito de hepatite aguda grave de origem desconhecida. O novo caso é o de uma menina de três anos de idade, de Glória do Goitá, que foi encaminhada para o Instituto de Medicina integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a paciente deu entrada na última terça-feira (3), apresentando sintomas como febre, aumento do volume abdominal e icterícia. No momento, segue internada, realizando os exames necessários.

Os outros dois casos suspeitos são de uma criança de um ano, residente em Toritama, que já recebeu alta hospitalar, após acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Também foi notificado o caso de um adolescente de 14 anos, morador de Salgueiro, que estava internado no Hospital Getúlio Vargas, no Recife, e foi transferido na última terça-feira (10) para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

Em nota, a SES-PE afirma que as investigações dos casos continuam em andamento e aguarda novas definições de protocolos pelo Ministério da Saúde.

As investigações dos casos continuam em andamento, com a realização de exames complementares para análise laboratorial das hepatites virais, agentes possivelmente relacionados a este tipo de hepatite e outras doenças, assim como as investigações epidemiológicas realizadas junto aos municípios de residência dos pacientes. A SES-PE também aguarda novas definições de protocolos pelo Ministério da Saúde.

Por fim, a SES-PE reforça que segue em contato com toda a rede de saúde – unidades públicas e privadas – para monitoramento das ocorrências no Estado. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs-PE) também já emitiu nota de alerta orientando os serviços para que, na observação de casos suspeitos e que atendam às definições, realizem a notificação de imediato.

