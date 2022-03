da Saúde após declaração polêmica: “Crie vergonha, rapaz”

O programa Frequência Democrática entrevistou nesta segunda-feira (28) o pré-candidato a deputado federal, Dr. Marcos Ortopedista (PT), que é natural de São José do Belmonte, mas reside em Petrolina.

Famoso no TikTok e outras redes sociais por não ter papas na língua e criticar o governo Bolsonaro e seus apoiadores, recentemente Dr. Marcos foi acusado de ser irmão do Adelio Bispo, responsável pela facada no Presidente da República, durante a última campanha para presidente, em 2018.

Dr. Marcos fez duras críticas ao vereador serra-talhadense Vandinho da Saúde, após uma fala que ele fez na Câmara de Vereadores sobre o pré-candidato, afirmando que o próprio Dr. Marcos teria criado a notícia de que é irmão de Adelio para ganhar mais audiência nas redes sociais.

“Vandinho foi à Câmara dos Vereadores dizer que fui eu que inventei que era irmão do Adelio Bispo para aparecer. Veja que covardia! Nos grupos de WhatsApp da própria polícia, da justiça e toda a sociedade circulava um fake dizendo que eu era irmão dele Adelio Bispo, e abraçado com Lula naquela foto, mostrava que foi Lula que tentou matar Bolsonaro, mas só que na foto tinha meu filho e minha mulher, não tinha nem legenda tapando a cara deles”, contou o pré-candidato durante a entrevista.

Em outro trecho da conversa, Dr. Marcos se referiu diretamente ao vereador criticando duramente a sua insinuação. Respeite o povo brasileiro, me respeite Vandinho, que jamais eu ia prejudicar meu filho e minha mulher dizendo que fiz um fake contra mim mesmo, Vandinho, crie vergonha, rapaz”, disse.

Além disso, o ortopedista contou que tinha medo de algum atentado contra sua vida depois que a notícia foi espalhada. “Foi uma grande covardia que fizeram comigo e eu não tive pra onde correr, passei vários dias dentro de casa, sem poder sair, com medo de ser assassinado, porque as pessoas acreditaram”.

“A pessoa vir dizer que eu inventei isso? (…) botem aí no Google e vocês vão ver que foi tudo desmentido, e o cara ir na câmara trazer mentira, trazer inverdade? Dizer que eu criei um fake pra aparecer? É covardia demais”, continuou.

Ainda se referindo a Vandinho, Dr. Marcos falou que ele quer fazer o povo perca a esperança em Lula. “Eu fico indignado porque quando Vandinho chama Lula de ladrão ele não quer prejudicar Lula não, ele quer prejudicar o povo de Serra, ele quer fazer o povo perder a esperança em Lula (…) Quando Vandinho ataca Lula, ele tá atacando aquele que tem esperança que o Brasil volte a ter uma gasolina digna, um salário mínimo melhor, mais emprego”, continuou. Do Vila Bela Online