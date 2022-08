Danilo garante que vai coordenar pessoalmente o Pacto pela Água

Em visita ao Sistema de Abastecimento de Água de Igarassu, nesta sexta-feira (19), o candidato a governador Danilo Cabral (PSB) assegurou que vai coordenar, pessoalmente, o “Pacto Pela Água”, programa que será criado em seu governo caso vença as eleições.

O pacto ficará responsável por melhorar a qualidade do líquido e do serviço prestado à população. Segundo ele, da mesma forma que coordenou o Pacto Pela Educação, vai liderar a iniciativa, buscando reduzir o rodízio de água em todo o estado, as perdas no fornecimento, dando mais eficiência ao fornecimento.

Naquele município, o postulante conferiu o funcionamento de cinco poços profundos, que captam água na camada subterrânea, para chegada às casas dos moradores. Atualmente, a obra beneficia diretamente cerca de 25 mil pessoas de cinco bairros.

“Nós já temos avanços importantes em Pernambuco que foram feitos com obras, como a Transposição do Rio São Francisco, a construção de novas barragens, a exemplo de Serra Azul. As águas estão chegando mais nas cidades. O que nós precisamos, agora, é monitorar a chegada dela à casa das pessoas. Por isso, nós vamos implantar aqui o Pacto Pela Água. Irei coordenar pessoalmente esse sistema para que a gente reduza o tempo de rodízio, melhore a qualidade da água e reduza a perda da água durante o tempo”, garantiu Danilo Cabral, durante a visita.

Com o SSA Igarassu, os bairros Loteamento Encanto Igarassu, Sítio dos Marcos, Bela Vista e parte do Sítio Boa Vista passaram ao regime de 24 horas com fornecimento de água. Antes, em algumas localidades, os moradores chegavam a conviver com até cinco dias sem água e dois com o líquido.

Em parte do bairro Agamenom Magalhães, os moradores saíram de esquema de dois dias com água e cinco sem para dias alternados com o líquido chegando nas casas. Ao todo, foram investidos mais de R$ 7,5 milhões pelo Governo do Estado para solucionar o problema, cujos novos poços incrementaram a vazão média de 75 litros por segundo a mais nas localidades beneficiadas.

Para fazer rodar o Pacto Pela Água, o candidato Danilo Cabral destacou que vai contar com a parceria dos municípios pernambucanos nessa tarefa, buscando garantir o acesso à água para as pessoas, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade e que hoje estão incluídas na tarifa social.

“Vamos monitorar o Pacto pessoalmente. Essa será uma tarefa minha como governador, integrando, inclusive, os municípios nessa tarefa. Da mesma forma que eu fiz o Pacto Pela Educação nós vamos fazer com o Pacto Pela Água”, disse.

O candidato Danilo Cabral informou que, somente neste ano, o Governo de Pernambuco vai investir mais de R$ 1,3 bilhão em obras e serviços para garantir o acesso à água e ao saneamento básico aos pernambucanos.

O socialista apontou que esse volume de investimentos continuará em sua gestão, fortalecendo a infraestrutura hídrica do estado. Com isso, segundo ele, Pernambuco permitirá chegar água com maior eficiência e qualidade nas casas das pessoas. Por outro lado, o postulante ressalta que essa proposta vai dar condições de o estado poder atrair novos investimentos privados e públicos, especialmente novas plantas industriais e expansão das que já existem. Do Nill Júnior