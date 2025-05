DESEJO DE MÁRCIA CONRADO DE SER PROTAGONISTA NO PT FOI POR ÁGUA ABAIXO, PARTIDO FECHOU COM CARLOS VERAS PARA DIRIGIR O PARTIDO EM PE

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, sofreu uma derrota política significativa dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) de Pernambuco, nada que fosse surpresa, principalmente para os petistas locais. A prefeita havia colocado seu nome para disputar a presidência do partido no Estado, mas acabou sendo retirado do tabuleiro com o anúncio de Carlos Veras como candidato único da corrente majoritária Construindo Um Novo Brasil (CNB).

A decisão foi tomada por unanimidade, deixando claro que a movimentação de Márcia, considerada intempestiva por lideranças históricas do partido, não encontrou eco suficiente para sustentar seu projeto.

Na visão de analistas políticos da cidade, a prefeita vem de todas as formas tentando manter protagonismo no meio político, como foi o caso agora de se projetar na liderança do partido, e também sua movimentação para emplacar a candidatura do seu marido compara deputado estadual.

“Márcia sabe que depois de 2028 era, se não conseguir nenhuma manobra para que continue lembrada, estará fora da política… por isso esses seus movimentos um tanto quanto intempestivos”, Comentou.

Outro analista foi mais contundente e lembrou “que a impressão que se passa é que Márcia está cavando sua própria cova. Suas atitudes, principalmente esta com Sebastião Oliveira, está construindo uma imagem de ‘traidora’, fica difícil algum político querer fechar acordos futuros com ela”, falou.

O desfecho no diretório estadual do PT no entanto, desmonta qualquer leitura de que Márcia teria se viabilizado dentro da principal tendência interna do PT. Sua visita recente à sede estadual do partido, onde posou para fotos e publicou um texto exaltando o sentimento de pertencimento à sigla, foi interpretada nos bastidores como uma tentativa frustrada de construir uma candidatura à revelia do debate coletivo.

A derrota de Márcia Conrado expõe os limites de sua influência dentro do PT estadual e levanta dúvidas sobre seus próximos passos dentro da sigla. Para muitos observadores, a prefeita de Serra Talhada terá agora que recuar e repensar sua atuação interna, após um movimento que tensionou o partido e terminou esvaziado politicamente.