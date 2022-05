Dom Egídio Bisol nomeia Padre Josenildo Nunes como novo Vigário Geral da Diocese

O Bispo Diocesano Dom Egídio Bisol nomeou o Padre Josenildo Nunes de Oliveira como novo Vigário Geral da Diocese de Afogados da Ingazeira.

Pároco da Penha em Serra Talhada e Gerente Administrativo Executivo da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, Padre Josenildo substitui o Monsenhor João Carlos Acioly Paz, falecido em 15 de abril último.

Padre Josenildo é uma das referências da Diocese em liturgia. Também é compositor, tendo músicas em trilhas sonoras de Campanhas da Fraternidade, da CNBB. Completou 50 anos no último dia 4 de maio. Foi o primeiro Pároco da Paróquia de São Francisco e ainda atuou na Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Do Nill Júnior