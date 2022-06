Dom Fernando Saburido é diagnosticado com Covid pela terceira vez

Ele, que recebeu quatro doses de vacinas contra a doença, tem sintomas leves e cancelou compromissos para ficar de quarentena por uma semana.

Nove dias após completar 75 anos, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, foi diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez desde o início da pandemia. Segundo a Arquidiocese, ele tem sintomas gripais leves e cancelou os compromissos por uma semana, para repousar e evitar o contágio. As informações são do g1/PE.

Dom Fernando Saburido tomou quatro doses de vacinas contra a Covid-19, incluindo o primeiro e segundo reforços. O diagnóstico positivo ocorreu no domingo (19), dia em que o arcebispo decidiu fazer o exame por ter sintomas gripais.

“Faz três dias, aproximadamente, que vinha sentindo moleza no corpo e, em seguida, sintomas de gripe. Essa noite não dormi bem e resolvi fazer hoje o teste de Covid. Infelizmente, o resultado foi positivo, porém com sintomas leves. Precisarei ficar sete dias em quarentena, para evitar contágio”, disse o arcebispo, em mensagem enviada à população.

Dom Fernando Saburido completou 75 anos no dia 10 de junho, quando enviou uma carta ao Papa Francisco pedindo renúncia do cargo que ocupa há quase 13 anos. Segundo o Código de Direito Canônico, os bispos que chegam a essa idade devem solicitar renúncia ao pontífice, que, “ponderando todas as circunstâncias, tomará providências”.

No dia 21 de maio, Dom Fernando Saburido esteve com o papa Francisco no Vaticano, na Itália, em uma audiência com os bispos da Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Do Nill Júnior