Domingo de Ramos em Serra Talhada terá programação especial com bênção e procissão até a Concatedral

Neste domingo, 13 de abril de 2025, os fiéis católicos de Serra Talhada viverão um momento especial com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, que marca o início da Semana Santa.

A programação terá início às 08h, com a bênção dos ramos em frente à Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Logo após, os fiéis seguirão em procissão até a Concatedral de Nossa Senhora da Penha, onde será celebrada a Santa Missa.

O Domingo de Ramos recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e convida os cristãos a refletirem sobre o caminho da cruz e o mistério da salvação. A Paróquia convida todos os fiéis a participarem deste momento de fé, união e preparação espiritual para a Páscoa do Senhor.