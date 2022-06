Dos 12 senadores que votaram contra projeto que reduz valor da gasolina, 7 são petistas

Na noite da última segunda, o Senado aprovou o texto base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022. O projeto classifica os combustíveis como bens essenciais, consequentemente impondo um teto de 17% na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo cobrado pelos governos estaduais. Foram 65 votos a favor e 12 contrários. As informações são do Terra Brasil Notícias.

De acordo com os registros do Senado, do total dos 81 parlamentares da Casa, 78 estiveram presentes. Cid Gomes (PDT-CE) e Tasso Jereissati (PSDB-CE) não compareceram à votação, bem como Chico Rodrigues (União-RO).

Dos 12 senadores que votaram contra, 7 são petistas.

Do Blog do Magno Martins