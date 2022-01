‘É um alívio’, diz sobrevivente de tragédia em Capitólio que levou 200 pontos na cabeça

O relato é de Isabel Martins da Costa, uma das sobreviventes da tragédia em Capitólio, onde dez pessoas morreram depois da queda de parte do cânion. Ela, que conversou com a equipe do Fantástico neste domingo (9), levou 200 pontos na cabeça.

Isabel estava com a irmã, Ana Costa, e outros familiares em um passeio de lancha.