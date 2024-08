Economia 2023: Um ano de gastos elevados em Serra Talhada

Apesar do aumento expressivo na receita, 2023 foi marcado por um desequilíbrio fiscal que deve ser observado com atenção em Serra Talhada. O município encerrou o ano com uma despesa liquidada de R$ 359.784.951,75, superando a arrecadação em mais de R$ 23 milhões. Esse déficit levanta questões sobre a sustentabilidade das finanças públicas municipais no curto prazo e a necessidade de ajustes para evitar que essa tendência se repita.

Um dos pontos que chama a atenção no balanço financeiro de 2023 é o montante gasto com diárias. Mais de R$ 2 milhões foram destinados a esse tipo de despesa, o que levanta questionamentos sobre a efetividade desses gastos e a sua justificativa em um cenário de contas apertadas.