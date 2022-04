Edson Moura e Alberto Nogueira recebem homenagem de Eduardo Monteiro

Fotos gentilmente cedidas pela Agência MV4

O Pajeú foi contemplado com as comemorações dos 130 anos da Usina Cucaú.

A programação marca o início da moagem da cana-de-açúcar, representando a renovação de economia, com geração de emprego e renda.

A Usina Cucaú, localizada em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, celebra o início da moagem da safra 2021/2022 e seus 130 anos.

Em setembro, a programação começou com evento restrito que reuniu representantes do setor político, empresarial e jurídico.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve no Recanto dos Mouras em Afogados da Ingazeira entregando a Medalha comemorativa do aniversário da Usina.

Duas personalidades regionais foram homenageadas: o Desembargador Alberto Nogueira Virginio e o médico, ex-prefeito de Tabira e ex-deputado estadual Edsoj Moura.

A cerimônia foi acompanhada por nomes como a Juíza de Daniella Rocha, os prefeitos Sandrinho Palmeira, Zeinha Torres, Luciano Torres, Djalma Alves, o Presidente do TRE André Guimarães, o Desembargador Federal Eleitoral, Rodrigo Beltrão, a advogado e ex-desembargador Roberto Morais, políticos, dentre outros nomes. Do Nill Júnior