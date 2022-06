Em 15 dias, Pajeú triplicou casos de Covid

Ativos são 420. Preocupação aumenta com eventos de São Pedro e emancipação na região. Há também subnotificação e ausência de dados por alguns municípios

Há 15 dias, eram 87. Agora são 420 pajeuzeiros que estão enfrentando a covid-19 em toda região.

O número que já havia dobrado em uma semana, dobrou de novo nos últimos 7 dias. O levantamento é de Erbimael Andrade para o blog.

Das 17, dez cidades pelo menos apresentam casos ativos: São José do Egito contabilizou 192 casos ao longo do últimos 7 dias e atualmente é a cidade com maior número na região. Triunfo com 92 e Afogados com 57 completam o pódio das três cidades com maiores números.

As demais não divulgaram boletins ao longo da última semana. Outra preocupação é o relaxamento de parte da população que não procurou a testagem e os próprios municípios, que relaxaram na divulgação dos números. O período de São Pedro, com eventos em várias cidades, exposições e o pós São João de patos preocupa.

Por ciência e não sorte, há maior imunização e com isso, redução nos casos graves. semana passada, dois pacientes ocuparam a UTI do Emília Câmara. Não fosse a imunização, o número seria bem maior. quem não completou o esquema vacinal deve procurar sua unidade de referência.

Confira as cidades que divulgaram boletins recentemente:

São José do Egito – 126

Triunfo – 92

Afogados da Ingazeira – 57 ativos

Tabira – 45

Carnaíba – 31

Santa Cruz da Baixa Verde – 26

Quixaba – 13

Tuparetama – 11

Ingazeira – 10

Brejinho – 9

Do Nill Júnior