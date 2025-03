Em Arcoverde, preso psicólogo por assédio e estupro

Por Zalxijoane Ferreira – Itapuama FM

A delegada Cristina Gomes, da 17ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Arcoverde, (DEAM) solicitou, na manhã deste domingo (23), a prisão preventiva do psicólogo Higor Vicente Tenório Ribeiro.

A delegada contou com o apoio da Secretaria da Mulher de Arcoverde para embasar o pedido de prisão preventiva.

Contra o acusado há, até o momento, 5 denúncias entre assédio sexual e estupro mediante fraude. De acordo com uma das denúncias, Higor se passava por psicanalista e usava “cartas” para ler o futuro das pacientes. Nessas “previsões”, ele convencia as vítimas de que a saúde mental delas só melhoraria se elas mantivessem relações sexuais com ele.

O perfil fake utilizado pelo homem para atrair aa vitimas era o @higorbenningtonn. As autoridades policiais acreditam que novas vítimas devem aparecer após a prisão do acusado e no decorrer das investigações.

Higor atua como psicólogo clínico e tem vínculo empregatício atual no CAPS 1 Odena Tenório de Almeida, em Buíque. Ele foi preso por volta das 12h30 e passou por audiência de custódia em Arcoverde.