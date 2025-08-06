Em nota, Solidariedade anuncia recurso e reafirma confiança na vereadora Juliana Tenório

O presidente do Partido Solidariedade de Serra Talhada, Waldir Tenório, divulgou nota oficial após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que determinou a perda do mandato da vereadora Juliana Tenório.

Na manifestação, o dirigente reiterou o respeito à Justiça, mas destacou que a decisão não encerra o processo. Segundo ele, o partido está convicto de que houve um equívoco e já prepara recursos para recorrer a todas as instâncias cabíveis, com o objetivo de restabelecer o mandato.

“A vereadora Juliana Tenório foi eleita pela vontade soberana do povo de Serra Talhada e conta com a confiança da população, que reconhece seu compromisso com o município. Continuaremos lutando para assegurar que esse mandato, legitimado nas urnas, seja mantido”, afirmou o presidente.