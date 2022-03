Em Santa Cruz da Baixa Verde, emoção no sepultamento de vítima de acidente

A cidade de Santa Cruz da Baixa Verde parou na manhã desta quarta-feira (23), para se despedir do Jovem Kevin Lucas, que morreu precocemente vítima de um acidente de trânsito na PE-365, em Triunfo.

Kevin ainda chegou a ser socorrido e transferido para um hospital na capital pernambucana, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Centenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério municipal, onde o corpo foi sepultado.

Do lado de fora do cemitério, o cantor Cristiano Aboiador emocionou os familiares e amigos ao cantar uma música de despedida em homenagem a ele. As informações são do Baixa Verde Notícias.

Ele tinha 27 anos. O acidente ocorreu próximo ao portal de Triunfo. Morador de Santa Cruz da Baixa Verde, o jovem era proprietário de um bar e tinha uma grande legião de amigos. Deixou um filho de 3 anos. Do Nill Júnior