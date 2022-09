Em uma semana, 400 quilos de óleo são encontrados em praias de 12 cidades de Pernambuco

Uma semana após o aparecimento dos primeiros vestígios de óleo em praias de Pernambuco, mais de 400 quilos do material foram recolhidos em 12 cidades do Litoral do estado, de acordo com a Agência Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH). Nessa quinta-feira (1º), o órgão informou que “há uma tendência de queda no surgimento desses materiais”.