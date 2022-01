Enem 2021: primeiro domingo de reaplicação tem redação sobre mulheres nas Ciências

A segunda etapa da reaplicação será no próximo domingo (16).

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foram reaplicadas nesse domingo (09) para os mais de 340 mil candidatos faltosos na data regular, que ocorreu em novembro do ano passado. Ontem, além de responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, os estudantes fizeram uma redação com o tema “Reconhecimento da Contribuição das Mulheres nas Ciências da Saúde no Brasil”.

Essa reaplicação foi direcionada aos candidatos que se encaixaram nos motivos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) como aqueles que tiveram problemas logísticos durante a avaliação, sintomas de doenças infectocontagiosas e, ainda, aqueles que obtiveram isenção na taxa de inscrição na edição anterior mas não compareceram. A aplicação de ontem também contemplou candidatos que cumprem medida socioeducativa.

A segunda etapa da reaplicação será no próximo domingo (16), quando os participantes deverão responder questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

plantaojti