Estudante morre em acidente de moto na BR-116, em Salgueiro

Uma jovem identificada como Adriana Maria, conhecida por ‘Diana’, morreu na tarde da quarta-feira (21), num acidente de moto na BR-116, na altura da fábrica de dormentes da Transnordestina, em Salgueiro.

Segundo informações preliminares, a garota que residia no sítio Baixio Verde trafegava de moto sentido a zona urbana do município, quando colidiu com uma carreta. O motorista do veículo pesado disse que a jovem olhou para trás e invadiu a contramão sem querer.

Amigos e familiares estão consternados com a partida tão precoce da menina dedicada aos estudos e à família. O sítio Baixio Verde está de luto.

Via Blog Alvinho Patriota