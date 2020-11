Ex-engraxate é eleito vereador mais votado em Serra Talhada

O ex-engraxate, Wallacy Kleiton Caboclo (PP), mais conhecido por China Menezes, foi eleito vereador com 2.020 votos válidos nesse domingo (15), sendo o mais votado nas eleições 2020 em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Em 2016 China Menezes disputou as eleições, mas obteve apenas 420 votos, mesmo assim não desistiu e lutou para obter a maior votação do cargo de vereador na Capital do Pajeú nas eleições 2020.

Foram mais de 160 candidatos a vereador de Serra Talhada, para ocuparem apenas 17 vagas. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em 2020.

Veja quais são todos os vereadores eleitos:

China Menezes (PP) – 2.020 votos – 4,51%

Alice Conrado (PP) – 1.667 votos – 3,73%

Ronaldo de Dja (PP) – 1.618 votos – 3,62%

André Maio (PP) – 1.458 votos – 3,26%

Antônio Rodrigues (PP) – 1.422 votos – 3,18%

Agenor de Melo (PP) – 1.373 votos – 3,07%

Zé Raimundo (PP) – 1.323 votos – 2,96%

Romerio Carro de Som (PP) – 1.276 votos – 2,85%

Manoel Enfermeiro (PT) – 1.262 votos – 2,82%

Vandinho da Saúde (Patriota) – 1.110 votos – 2,48%

Pinheiro do São Miguel (Avante) – 1.109 votos – 2,48%

Jaime Inácio (Avante) – 1.106 votos – 2,47%

André Terto (Avante) – 1.079 votos – 2,41%

Zé Dida Gaia (PP) – 1.070 votos – 2,39%

Gin Oliveira (PP) – 1.055 votos

Rosimério de Cuca (PT) – 1.040 votos – 2,32%

Antonio da Melancia (Patriota) – 803 votos – 1,79%