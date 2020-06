Ex-prefeito de Serra Talhada testa positivo para Covid-19

O ex-prefeito de Serra Talhada, Dr. Carlos Evandro (Avante), testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio médico na tarde desta sexta-feira (26), através do seu perfil no Instagram.

Confira abaixo a nota na íntegra.

Nota

Depois de ter feito um exame RT-PCR (Swab), hoje recebi o diagnóstico positivo para Covid-19.

Como todos sabem, sou médico e venho trabalhando na linha de frente durante essa pandemia, buscando amparar as pessoas que precisam de atendimento. Nessa batalha diária, nós, profissionais da saúde, sofremos uma grande exposição ao Corona vírus, e como consequência desse processo acabei sendo contaminado. Infelizmente, é possível que eu tenha feito com que o vírus chegasse até minha casa, expondo meus familiares a contaminação.

Como médico e defensor da ciência, estou seguindo todas as recomendações, estou sendo medicado e permanecerei em isolamento social total até que eu tenha liberação médica. Da mesma maneira, minha família, que esteve em contato comigo, também cumprirá o isolamento social total como medida preventiva.

Espero em breve estar de volta às minhas atividades, retomando minha rotina e atendendo as pessoas com o dom que Deus me deu.

Até breve,

um abraço do amigo

Carlos Evandro.