Ex-primeiro-ministro Shinzo Abe morre aos 67 anos

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu nesta 6ª feira (8.jul.2022), aos 67 anos. As informações são da emissora de TV NHK. O político foi baleado na cidade de Nara, a cerca de 520 km de Tóquio, na manhã desta 6ª.

De acordo com a emissora, Abe fazia campanha para o partido no momento em que foi atingido nas costas. O político foi levado inconsciente e já em parada cardiorrespiratória para o Hospital Universitário de Nara, na cidade de Kashihara.

Um ex-integrante da Marinha japonesa, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi detido e interrogado pela polícia. Autoridades disseram que apreenderam com ele uma arma de fabricação caseira.

O primeiro-ministro Fumio Kishida classificou o ataque como um ato “absolutamente imperdoável” e inaceitável aos fundamentos da democracia japonesa. Shinzo Abe foi primeiro-ministro do Japão de 26 de dezembro de 2012 a 16 de setembro de 2020, quando renunciou ao cargo em razão de seu estado de saúde. Conduziu a política do país por 4 mandatos consecutivos. Do Nill Júnior