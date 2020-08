Família procura por homem que desapareceu em Serra Talhada

João Bosco Júnior Guilherme Martins conhecido como “Sassá”, de 33 anos, morador de Brejinho-PE, desapareceu na última terça-feira (25) na cidade de Serra Talhada-PE, quando viajava para o Rio de Janeiro.

João pegou o ônibus em São José do Egito-PE com destino ao Rio. Segundo informações de um amigo do rapaz, ele desapareceu de um restaurante durante a parada na Capital do Xaxado.

Ainda segundo informações repassadas ao amigo dele pelo dono do restaurante, Sassá estava almoçando quando teve um surto e saiu correndo deixando o celular para trás.

A família não teve mais notícias de João Bosco. Angustiados, os familiares pedem ajuda para tentar localizá-lo.

Qualquer informação pode ligar para os números (87) 99253-9944 ou (87) 99971-6707.

Com informações do Repórter do Sertão