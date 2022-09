Fecomércio-PE promove sabatinas com os candidatos a vice em PE

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) realiza, no próximo dia 28 de setembro, o I Debate com Candidatos a Vice-Governadores (as) de Pernambuco, a partir das 10h, no auditório da Casa do Comércio, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Federação.

Dando continuidade ao formato dos debates com os candidatos ao Governo do Estado e Candidatos ao Senado por Pernambuco, a intenção da Federação é ouvir e debater, durante 1h e de forma unitária, as propostas dos 5 candidatos a vice-governador (a) mais bem avaliados nas pesquisas com o eleitorado pernambucano sobre temas de interesse da categoria, como ambiente de negócios, saúde, educação profissional, turismo, etc.

Seguindo os horários já confirmados, os trabalhos irão se iniciar com a candidata Luciana Santos (PCdoB), das 10h às 11h; seguida de Priscila Krause (Cidadania), das 11h30 às 12h30; Isabel Urquiza (PL), das 14h30 às 15h30; e Alessandra Vieira (União Brasil), das 16h às 17h. O candidato Sebastião Oliveira (AVANTE) foi convidado, mas não confirmou presença.

Comandado pelo presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, e com mediação da jornalista e cientista política Priscila Lapa, o evento será aberto para jornalistas, diretoria da Fecomércio, conselheiros do Sesc e do Senac e empresários do comércio. Os demais espectadores podem acompanhar ao vivo pelo canal do Youtube da Federação.

Além do debate, a Fecomércio-PE e a CNC entregarão a cada candidato a Agenda Institucional do Sistema Comércio e o documento regional do Projeto Vai Turismo, que, juntos, reúnem uma série de demandas e sugestões dos setores representados pelo Sistema Comércio. Entre os temas abordados pelos documentos destacam-se o Comércio Exterior, o Bem-estar Social, a Macroeconomia, a Educação, a Infraestrutura, os investimentos convergentes, o incentivo ao Turismo, a oferta qualificada e a Governança.

As sabatinas contarão com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Fecomércio e, assim como as anteriores com os candidatos ao Senado Federal e ao Governo de Pernambuco, está disponível para que o público possa rever e decidir quais postulantes e propostas os representam mais em suas ideias para o Estado. Do Nill Júnior