Festa de Setembro gera expectativa de aquecimento econômico

Maior evento do calendário festivo de Serra Talhada, a Festa de Setembro 2022 já vem aquecendo o comércio e movimentando a economia da cidade, que não realizava a festividade há dois anos devido à pandemia da Covid-19.

Segundo estimativa da Prefeitura Municipal e entidades do setor econômico, a expectativa é que sejam movimentados cerca de R$ 15 milhões na cidade, beneficiando o comércio, a rede hoteleira e diversos outros setores de serviços.

São esperadas aproximadamente 300 mil pessoas no período, incluindo o público da Festa de Setembro e da programação religiosa da Festa da Penha, divulgada nesta quarta-feira (10) pela Paróquia.

Com o objetivo de apoiar os comerciantes locais, não haverá taxa de comercialização para ambulantes. Outra medida adotada é a qualificação profissional que vem sendo reforçada através do Qualifica Serra, com diversos cursos voltados para o comércio e serviços.

“A nossa economia foi duramente afetada com a pandemia, então enquanto gestão pública entendemos que precisamos unir forças nessa retomada, e é o que estamos fazendo, realizamos dois grandes eventos no aniversário e São João e estamos preparando uma grande Festa de Setembro, tudo isso graças às parcerias que firmamos com o setor privado e com o governo do estado, além da economia que município vem fazendo sem a realização da festa nos últimos dois anos”, destacou a prefeita Márcia Conrado.

“As festas têm alavancado a economia em todos os setores, seja beleza, vestuário, hotéis, bares e restaurantes. O dinheiro de fato circula na economia, gerando muitos empregos diretos e indiretos. A gestão da prefeita Márcia Conrado tem tido um olhar perceptível nessa retomada da economia, realizou o aniversário da cidade, resgatou o São João e agora está preparando a maior Festa de Setembro de todos os tempos, em parceria com o governo do estado e o com o setor privado”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elyzandro Nogueira. Do Nill Júnior