Filho de ex-vereador é assassinado a pedradas em Salgueiro

Um homem conhecido como “Oião”, filho do ex-vereador Raimundo Nonato, foi morto a pedradas por volta das 3h da madrugada desse domingo, 22, às margens do Açude Velho, no bairro Divino Espírito Santo, em Salgueiro.

Segundo informações preliminares, a vítima estava dormindo na estrutura de madeira que tem a estátua do Cristo Redentor de uma pizzaria, quando um elemento o matou com pedras.

A Polícia Militar agiu rápido, fez diligências e prendeu o assassino. Maiores informações em breve.

Via Blog Alvinho Patriota