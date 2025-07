Filmes gravados no sertão de Pernambuco estarão nas telas de cinema!

Filmes locais serão exibidos no cinema do Shopping Serra Talhada, sendo dois deles produções serra-talhadenses: os curtas “1954”, de Modesto de Barros, e “O Palco”, de Humberto Cellus. Serão exibidos, também, outros dois curtas: “Encantados” e “A Fábula da Tela em Branco” das cidades de Belém do São Francisco e de Cabrobó, respectivamente.

As sessões serão liberadas ao público a partir desta segunda-feira, 14 de julho, e vão até o dia 20 do mesmo mês. Neste domingo, 13 de julho, será realizado o Festival de Cinema no Interior – Edição Especial Caminho da Águas – Pajeú Velho Chico, com a exibição de todas as produções audiovisuais realizadas pelo projeto em 2025. O festival contará com júri, sendo este composto pelo cineasta e educador audiovisual e ambiental Clementino Júnior, pela produtora cultural, audiovisual e comunicadora Bia Pankararu, e pelo ator, diretor e roteirista Matheus Nachtergaele, o famoso João Grilo de “O Auto da Compadecida”, além de diversos outros grandes papéis nas telas de cinema e da televisão brasileira.

Será um momento de apreciação do resultado final dos quatro trabalhos cinematográficos e de premiações, mas, principalmente, de confraternização entre as pessoas que integraram as equipes das produções, que não são poucas.

O festival é uma realização do cineasta serra-talhadense Marcos Carvalho, que tem uma longa jornada no meio audiovisual a partir do Instituto Cinema no Interior e da Mont Serrat Filmes, sendo fundador da produtora.

Serra Talhada, assim como todo o sertão, deve ser valorizado e reconhecido em diversos campos, inclusive no audiovisual. É um grande marco para Serra Talhada ter filmes locais exibidos nas grandes telas. Toda a equipe Cinema no Interior conta com o apoio do povo serra-talhadense e da região para que frequentem as salas do Cine A, onde acontecerão as sessões. É muito importante também que façam a divulgação deste feito em suas redes sociais. Assim, o cinema nacional, a cultura local e a cidade tendem a ganhar notoriedade.