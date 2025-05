“GIL DO PASSO” APRESENTA SEU SOLO EM TRÊS CIDADE DE PERNAMBUCO

A iniciativa artística apresentada não apenas celebra a memória e a multiculturalidade do estado de Pernambuco, mas também visa proporcionar uma experiência de imersão cultural para estudantes de seis escolas públicas nas cidades de Serra Talhada, Olinda e Recife. Tais cidades não foram escolhidas por acaso. Na primeira, diversas iniciativas de educação patrimonial e formação de novos multiplicadores do passo estão em andamento, por meio do Projeto “Sertão Frevo” — serviço de salvaguarda do frevo, com a formação de passistas e montagens de espetáculos. A apresentação em duas escola pública daqui é, portanto, uma forma de fortalecer e enriquecer essas atividades culturais já existentes.

A segunda e a terceira cidades foram, por quase 20 anos, o espaço de formação e atuação de Gil do Passo, enquanto passista e professor. Retornar ao litoral para mostrar a continuidade de sua arte representa, sobretudo, uma forma de retribuir à comunidade que o inspirou em sua jornada artística, nestes anos de vivência não somente com o frevo entre Olinda e Recife.

O espetáculo Diário de um Passista é uma jornada que narra o encontro de Gil com os ensinamentos do Mestre Nascimento do Passo. A história se desenrola a partir de suas memórias de infância, desde sua participação na tradicional brincadeira de carnaval “la ursa”, em Olinda, até a descoberta da Escola de Frevo do Recife.

“Diário de um Passista é um mergulho nas minhas experiências com as danças populares de Pernambuco, especialmente o frevo, principalmente influenciado por Mestre Nascimento do Passo, que foi importantíssimo para minha trajetória artística. Então, vou contar e dançar os momentos em que acompanhei o mestre, difundindo seu legado nas comunidades periféricas, e minhas vivências em outras danças populares, como o caboclinho, coco e o xaxado”, resume Gil, e acrescenta: “Conforme dizia o mestre, o frevo está contido em todas as danças, e todas as danças contêm o frevo”.

Ao final da apresentação, acontece uma roda de conversa com a presença de um passista convidado — que tenha sido aluno(a) de Gil nos diferentes projetos em que atuou e produziu — para compartilhar sua história com o frevo e as danças populares. O público receberão certificados de participação, e o espetáculo e a palestra serão acompanhados por tradução simultânea para LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

A estreia do espetáculo acontece no dia 16 de maio, na Escola Estadual Irmã Elizabeth em Serra Talhada, onde acontece mais uma apresentação no dia 21 de maio, no Colégio Municipal Cônego Torres, depois, seguimos para Olinda onde nos apresentamos na Escola Estadual Clídio de Lima Nigro, dia 26 e no dia 27, é a vez na Escola Paulino Menelau, em Candeias, e em 03 de junho, na Escola Estadual Nóbrega.

Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.