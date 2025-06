Governadora Raquel Lyra assina termos aditivos para instalação da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco

O Governo do Estado reafirmou a importância da instalação da Escola de Sargentos do Exército (ESE) no território pernambucano. Ao lado do comandante Militar do Nordeste, Maurílio Miranda Netto Ribeiro, a governadora Raquel Lyra assinou o 3º e o 4º termos aditivos do acordo de cooperação que existe entre Pernambuco e o Exército Brasileiro para a instalação da escola na Região Metropolitana do Recife. A assinatura contou com a participação da vice-governadora Priscila Krause e ocorreu logo após a cerimônia em homenagem ao bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

“Acabamos de assinar com o General Ribeiro o 3º e o 4º termos aditivos do acordo de cooperação que existe entre o Estado e o governo federal, através do Exército Brasileiro para fins de instalação da Escola de Sargentos em Pernambuco. Já já assinaremos a ordem de serviço para a recuperação da PE-27 (Estrada de Aldeia), garantindo infraestrutura viária para a Escola de Sargentos e também para a população em geral que vive nessas cidades. Esses termos assinados têm contrapartida estadual, com ações de infraestrutura, para a construção dos edifícios onde morarão os futuros membros do Exército Brasileiro”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O General Ribeiro destacou que a assinatura dos aditivos promove ajustes necessários aos termos acordados em 2022 com o governo estadual. O militar destacou ainda que a parceria entre Estado e Exército tem sido muito exitosa. “O Governo do Estado tem sido um parceiro de primeira hora. Esses alinhamentos dos cronogramas permitem que a gente siga aprimorando cada vez mais o planejamento para a construção da escola, para que seja realmente um equipamento militar de excelência na formação dos sargentos, mas que também possa ser um empreendimento que venha a trazer o maior número de benefícios econômicos, sociais, científicos, tecnológicos para a sociedade pernambucana e para a sociedade nordestina em geral”, disse.

Ainda de acordo com o militar, o Exército está na fase de elaboração dos projetos do conjunto principal da Escola de Sargentos. “Existem muitos desafios a serem superados, mas também muitos desafios já foram superados. Acreditamos que com a força do estado de Pernambuco no conjunto das instituições a gente terá condições de superar os desafios para que essa Escola de Sargentos se torne uma realidade em 2034, que é o que está previsto no cronograma”, pontuou.

ESTRADA DE ALDEIA – A restauração da PE-027, mais conhecida como Estrada de Aldeia, integra um pacote de intervenções em rodovias estaduais executado pelo programa PE na Estrada, e beneficiará diretamente cerca de 500 mil de pessoas não só de Camaragibe, onde a estrada fica localizada, mas também dos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Paudalho e São Lourenço da Mata. A revitalização da estrada irá gerar benefícios diretos à Escola de Sargentos, que será instalada

O orçamento previsto é de R$ 112,7 milhões e o projeto foi construído levando em consideração as demandas propostas por movimentos ambientais. A intervenção abrange o trecho que vai da entrada da PE-005, em Camaragibe, até o km 28,72, no final da pista pavimentada. Com um prazo de execução de 720 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, a intervenção vai recuperar as condições estruturais e funcionais da rodovia, promovendo mais segurança e conforto para motoristas e pedestres. O projeto foi idealizado levando em conta pré-requisitos de acessibilidade e paisagismo, com o plantio de árvores e outras espécies de vegetação. A nova Estrada de Aldeia também terá ciclovia e drenagem urbana.

Além da PE-27, o Governo do Estado realiza uma série de ações na Região Metropolitana do Recife que terão impactos na Escola de Sargentos. Entre eles, está a triplicação da BR-232. Os projetos para construção da infraestrutura de água e esgoto da escola também ficam a cargo da gestão estadual e estão sendo elaborados pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

ESCOLA DE SARGENTOS – A Escola de Sargentos é um projeto avaliado em R$ 1,74 bilhão em investimentos, capaz de gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Por ano, serão injetados R$ 250 milhões em Pernambuco só pela folha de salário dos militares da escola.

Participaram da assinatura os secretários estaduais Túlio Vilaça (Casa Civil) e Fabrício Marques (Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional); o general. António Carlos de Souza (chefe do Escritório da Escola de Sargentos do Exército); e o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros.

