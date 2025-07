Governo de Pernambuco contrata supervisão técnica para recuperação da Barragem de Jazigo, em Serra Talhada

O Governo de Pernambuco formalizou a contratação dos serviços de engenharia para supervisão e controle tecnológico das obras de recuperação da Barragem de Jazigo, localizada no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

A contratação tem vigência de 14 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ocorrida em 16 de julho de 2025. Já o prazo de execução dos serviços é de 10 meses, a partir da emissão da ordem de serviço (OS). O valor total do contrato é de R$ 542.106,67.

Com capacidade para armazenar até 9,9 milhões de metros cúbicos de água, a barragem foi inaugurada em março de 1983, pela Companhia Integrada de Serviços Agropecuários de Pernambuco (CISAGRO). Ela foi planejada para garantir a perenização do rio Pajeú, possibilitando a irrigação de até 5 mil hectares.

No entanto, ao longo dos anos, houve o desgaste dos equipamentos hidromecânicos e o desenvolvimento de patologias em sua estrutura, que comprometeram a sua integridade e funcionamento.

Do Júnior Campos