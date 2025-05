Governo de Pernambuco decreta situação de emergência em saúde pública por aumento de casos de síndrome respiratória

O Governo de Pernambuco decretou, nesta quarta-feira (28 de maio), situação de emergência em saúde pública por 90 dias, podendo ser prorrogada, em razão do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre crianças.

A decisão foi tomada devido à alta ocupação dos leitos de UTI neonatal e pediátrica no estado, o que tem gerado forte pressão sobre a rede pública de saúde. O decreto de n° 58.686 foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Com a medida, estão autorizadas ações administrativas emergenciais, de acordo com a legislação vigente. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) ficará responsável pela coordenação dos serviços e ações voltadas ao enfrentamento da crise, podendo estabelecer diretrizes e normas específicas.

De acordo com os dados mais recentes, até a 21ª semana epidemiológica (24 de maio), Pernambuco já registrou 2.544 casos de SRAG, sendo 1.746 (68,7%) em crianças de 0 a 14 anos e 798 (31,3%) em pessoas com 15 anos ou mais.

A SES reforça a importância dos cuidados, especialmente com crianças, e alerta para que os pais e responsáveis fiquem atentos aos sinais de agravamento, como febre persistente, dificuldade para respirar, cansaço excessivo, chiado no peito e tosse intensa, buscando atendimento médico o mais rápido possível.