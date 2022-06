Governo demite aliados de Sebá em Serra após ser confirmado vice de Marília

No dia seguinte ao seu anúncio como vice na chapa de Marília Arraes, pré-candidata do Solidariedade ao Governo do Estado, o deputado federal Sebastião Oliveira, que integrava com o seu Avante a base do Governo Paulo Câmara, sofreu caça às bruxas. As informações são do blog do Magno.

Dois aliados foram exonerados de cargos de chefia em Serra Talhada, sua principal base eleitoral.

Foram comunicados que já não mais deem expediente a partir de hoje, Carla Milena, na coordenação da Gerência Regional de Educação, e Camila Godoy, numa diretoria da Compesa, ambas em Serra Talhada.

“Quando rompi com o Governo, entreguei todos os cargos que o Avante ocupava”, disse Sebá, como é mais conhecido o parlamentar, ao confirmar a demissão dos seus aliados na manhã de hoje. Do Nill Júnior