Governo Lula publica MP com aumento de impostos para compensar recuo do IOF

O governo Lula (PT) publicou na noite desta quarta-feira (11) uma medida provisória (MP) que aumenta impostos para compensar o recuo do decreto de maio do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O pacote de arrecadação proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfrenta forte resistência do Congresso.

Além da MP, o governo editou um decreto para “recalibrar” as alíquotas do IOF. Os documentos foram publicados em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a aprovação do pacote pelo Congresso será difícil.

“Já comuniquei à equipe econômica que as medidas anunciadas em alternativa ao IOF irão ter resistência do Congresso. Temos que entender que apresentar soluções aumentando arrecadação sem corte de gastos não funciona”, disse Motta em um evento realizado em Brasília.