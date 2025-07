Grave colisão entre motos deixa quatro feridos em estrada de Serra Talhada

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na manhã desta terça-feira (2), na estrada que liga o bairro da Caxixola ao Aeroporto de Serra Talhada. A colisão aconteceu por volta das 10h13 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Duas das vítimas foram socorridas pelos bombeiros, enquanto outras duas receberam atendimento do SAMU. Todos os feridos estavam conscientes e orientados no momento do resgate.

Segundo informações preliminares, três vítimas foram levadas para o Hospital Eduardo Campos (HEC) e uma para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam). Entre os envolvidos está um homem de 44 anos que sofreu uma fratura grave no pé esquerdo (membro inferior esquerdo – MIE) e foi encaminhado para o HEC. Outra vítima, atendida pela equipe de suporte básico, tem 27 anos, estava estável e sem sinais de fraturas.