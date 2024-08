Grupo de mulheres realizam furto de produtos no Atacadão Serra Talhada

Um furto em um estabelecimento comercial foi registrado na Delegacia de Polícia de Serra Talhada na tarde desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Segundo informações, o crime ocorreu no último domingo, 4 de agosto, por volta das 11h20, em um supermercado localizado no bairro São Cristóvão.

De acordo com o relato, quatro mulheres não identificadas entraram no estabelecimento e, de forma coordenada, encheram várias sacolas com produtos diversos, incluindo alimentos, material de higiene e utensílios domésticos. As suspeitas saíram separadamente do local, sem efetuar o pagamento, utilizando uma estratégia para distrair os funcionários próximos à saída. Elas conseguiram fugir em um veículo que estava estacionado nas proximidades, onde um motorista as aguardava.

O ato foi capturado pelas câmeras de segurança do local, porém, as suspeitas já haviam se evadido antes que qualquer ação pudesse ser tomada. Ainda segundo o relato, este é o segundo incidente do tipo ocorrido no mesmo estabelecimento, o primeiro tendo sido registrado em junho deste ano. As autoridades policiais estão investigando o caso para identificar as responsáveis pelo crime.