Helicóptero do GTA cai durante buscas por adolescente sequestrada no Sertão de Pernambuco; tripulantes saem ilesos

Na tarde desta sexta-feira (28), um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) caiu durante as buscas por Ingrid Vitória, adolescente de 13 anos sequestrada na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão pernambucano. Felizmente, nenhum dos tripulantes sofreu ferimentos.

As operações de busca por Ingrid Vitória, desaparecida desde terça-feira (25), têm mobilizado diversas forças de segurança, incluindo o Núcleo de Inteligência, o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e o GTA.