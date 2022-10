Homem bate na irmã, tenta agredir políciais e vai parar na delegacia de polícia de Serra Talhada

A polícia Militar foi acionada pela central de operações para averiguar uma ocorrência de violência doméstica, no bairro Bomba em Serra Talhada. Ao chegar no local a polícia fez contato com a vítima que informou que seu irmão passou a noite bebendo e chegou em casa alterado e após uma discussão lhe agrediu com dois socos, um na altura da mandíbula e outro no olho esquerdo.

O acusado se alterou, usou palavras de baixo calão, tentou agredir os policiais da ocorrência e ainda fez ameaças. Nesse momento foi necessário o uso de algemas para conter o acusado. Diante dos fatos o envolvido e a vítima foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil para as devidas medidas cabíveis.

Do Vila Bela Online