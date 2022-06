Homem com mandado de prisão em aberto dá calote em hotel de Serra Talhada

Um hotel foi vítima de estelionato, em Serra Talhada, após o criminoso ter consumido produtos no estabelecimento e não ter pago a conta.

De acordo com as informações obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática, o funcionário do hotel afirmou que chegou a consumir 4 cervejas e 1 salgadinho Doritos e foi embora depois de dizer que não tinha dinheiro para pagar. O valor dos produtos era de R$ 28,50.

A polícia, que foi acionada, encontrou o suspeito e realizou a consulta do nome do indivíduo no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do TJPE, momento em que foi encontrado um mandado de prisão em aberto.

Na delegacia, o representante do hotel não quis representar criminalmente o imputado, mas ele foi preso, diante do mandado pendente em seu desfavor. Do Vila Bela Jornal