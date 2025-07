Homem de 28 anos é executado a tiros no Centro de Santa Cruz da Baixa Verde

Um homicídio chocou os moradores de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco, na noite deste domingo (29). A vítima, identificada como Luís Gustavo Lopes dos Santos, de 28 anos, foi brutalmente assassinada a tiros nas proximidades da Rua Santa Luzia, no Centro da cidade, a cerca de 200 metros de onde ocorria uma festa.

Segundo informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, os policiais foram acionados por um motorista de ambulância, após um homem ser encontrado caído no chão, aparentemente sem vida. Ao chegarem ao local, os agentes constataram o óbito.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas gravações, Luís Gustavo aparece caminhando pela calçada de um bar, quando uma caminhonete de modelo antigo e cor escura se aproxima. Do interior do veículo, ocupantes efetuam diversos disparos contra o jovem, que cai imediatamente. Em seguida, o carro foge em alta velocidade, tomando destino ignorado.

A área foi isolada pela PM até a chegada da equipe de perícia criminal. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, que já iniciou as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.

DO Júnior Campos