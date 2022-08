Homem e criança são esfaqueados após discussão, em Serra Talhada

Uma tentativa de homicídio foi registrado na noite dessa segunda-feira (15), no Bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo informações obtidas pela produção do programa Frequência Democrática, tudo começou com uma confusão entre dois homens. Um dele estava sentado com uma criança no colo.

Durante uma discussão acalorada, um deles sacou uma faca peixeira e desferiu golpes na cabeça e no pescoço do homem que estava sentado e tentou fugir com a criança, que também foi atingida na cabeça.

As agressões só cessaram porque o irmão do agressor puxou-o pelo braço e outro vizinho pegou um pedaço de pau e golpeou-o, tomando destino ignorado em seguida.

A Polícia chegou ao local logo depois e prendeu o acusado em flagrante.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao HOSPAM para atendimento médico. Do Vila Bela Online