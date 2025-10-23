Homem é flagrado com ligação clandestina de água em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM, em conjunto com equipes da Compesa, realizaram uma operação nesta quarta-feira (22) para combater ligações clandestinas de água na Adutora do Pajeú, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Durante a ação, as equipes avistaram um homem nas proximidades da rede de canos, no Sítio Jatobá de Cima. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas foi alcançado após acompanhamento e abordagem.

O homem afirmou ser proprietário de um terreno na localidade, adquirido recentemente. Questionado sobre a existência de uma ligação irregular de água, ele admitiu que já havia uma conexão clandestina no imóvel quando o comprou, informando ainda ter adquirido o terreno de uma mulher responsável por um loteamento na área.

Após a constatação, a Compesa identificou e desligou a ligação irregular. O envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi instaurado inquérito para apurar o caso.