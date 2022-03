Homem é flagrado com maconha pela PM no Bairro Vila Bela em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento no bairro Vila Bela em Serra Talhada na noite dessa sexta (18), depararam com um homem em atitude suspeita, durante abordagem foi localizado no bolso da bermuda uma porção de maconha.

De imediato ele foi apreendido o entorpecente e o envolvido encaminhado a Delegacia local para adoção das medidas cabíveis. Diante dos fatos o acusado foi conduzido até a DPC local para medidas julgadas cabíveis. Do Vila Bela Online