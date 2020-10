Homem é preso com arma e munições no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem foi preso pela polícia com arma e munições no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, nessa terça-feira (13).

Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas na Travessa 05, o imputado foi flagrado andando em atitude suspeita durante a madrugada.

Ainda de acordo com a PM, o policiamento realizou a abordagem no indivíduo e foi encontrado dentro de sua mochila um revólver Rossi, Calibre 38, municiado com três munições CBC Calibre 38 intactas.

O imputado foi conduzindo para a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.