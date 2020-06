Homem é preso com pedras de crack no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido com três pedras de crack na tarde dessa quinta-feira (18), na Travessa do Sol, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

De acordo com o boletim de ocorrência do 14º BPM, o imputado foi flagrado pelo policiamento em atitude suspeita, fazendo um gesto de jogar algo fora. Ao realizar a busca no local, foi encontrada a referida droga.

O homem foi levado para a delegacia, para adoção das medidas legais cabíveis.