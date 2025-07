Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável na zona rural de Serra Talhada

Na tarde desta quarta-feira (30), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 35 anos suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, no Sítio Conceição de Baixo, zona rural de Serra Talhada.

De acordo com informações da PM, a mãe da vítima relatou que havia saído de casa para acompanhar um dos filhos ao transporte escolar e, ao retornar, foi informada por uma testemunha que o suspeito havia entrado na residência, exposto as partes íntimas e tentado manter contato físico com a menor.

A mãe acrescentou que o homem já havia feito propostas à adolescente, oferecendo dinheiro e doces, e que existiam relatos de condutas semelhantes na comunidade.

Após diligências, a Polícia Militar localizou o suspeito e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante.