Homem é preso em flagrante por furto a loja em Serra Talhada

Na tarde desta quarta-feira (20), um homem foi preso em flagrante após furtar peças de roupa em um estabelecimento comercial no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada. A ocorrência foi registrada por volta das 12h50, quando policiais militares do 14º BPM foram acionados para atender a denúncia.

De acordo com informações da vítima, o crime aconteceu no momento em que a loja estava sendo fechada. O suspeito pegou várias peças de roupa e fugiu. Imagens das câmeras de segurança foram apresentadas à polícia, permitindo a identificação do acusado. Ele foi capturado pouco tempo depois, ainda em posse das roupas furtadas, todas com a etiqueta do estabelecimento.

Ao ser questionado, o homem confessou o crime. Ele foi encaminhado, juntamente com os itens recuperados, à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi autuado em flagrante.

O 14º BPM reforça a importância de denúncias e disponibiliza o número (87) 9 9995-4641 para informações sobre crimes e atividades suspeitas.