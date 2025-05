Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a mãe com faca em São José do Belmonte

Na noite desta terça-feira (13), um homem foi preso em flagrante no município de São José do Belmonte após descumprir uma medida protetiva de urgência.

De acordo com a polícia, a vítima informou que o filho entrou em sua residência armado com uma faca e enviava mensagens com tom ameaçador. A equipe do 14º BPM se dirigiu ao local e confirmou a denúncia.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. A faca utilizada foi apreendida.