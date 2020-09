Homem é preso por feminicídio e ocultação de cadáver em Serra Talhada

Durante a tarde dessa segunda-feira (14), a Polícia Civil de Serra Talhada iniciou as investigações pra apurar o desaparecimento de uma jovem de nome Gislaine Souza.

Após diligências identificou um suspeito pelo desaparecimento da garota, de nome Alex Silva.

Ele foi preso após encontrados vestígios de sangue no interior da casa dele. O crime foi brutal. O corpo da jovem havia sido ocultado próximo à casa dele.

Foi apurado que o suspeito teria matado a vítima em no sábado e a enterrado durante a madrugada daquele dia. Ele foi preso pelos policiais da delegacia de Serra Talhada e será autuado em flagrante delito por ocultação de feminicídio e ocultação de cadáver.

Amanhã ele será apresentado à justiça local para a audiência de custódia, ocasião em que o judiciário irá decidir se a prisão será ou não convertida em preventiva. As investigações continuam pra se apurar as circunstâncias que culminaram com o homicídio da jovem.

A autuação será efetuada pela delegada de plantão, Dra. Jéssica Silva . As investigações e inquérito policial continuarão a cargo da Delegacia de Serra Talhada, sob a direção do Delegado Cley Anderson.

Via Nill Júnior