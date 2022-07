Homem efetua disparos de arma de fogo em via pública em Serra Talhada e vai parar na delegacia

Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento no bairro São Cristóvão em Serra Talhada neste domingo (03), escutaram em torno de 5 (cinco) disparos de arma de fogo, onde 03 (três) testemunhas relataram que um individuo conduzindo um veículo SWA na cor branca, havia sacado uma arma e apontado em sua direção e efetuado os disparos, evadido-se do local após o fato, seguindo em direção a cidade de Triunfo – PE.

De imediato, foi realizado acompanhamento, onde o imputado foi interceptado e ao realizarem abordagem e buscas no veículo, foi localizado com o envolvido 01 PISTOLA TH9 da marca TAURUS, cal 9mm; 01 PISTOLA PT92 da marca TAURUS cal 9 mm; 57 (cinqüenta e sete) munições intactas, cal 9mm da marca CBC e 03 (três) munições deflagradas da mesma marca. No local, o envolvido relatou que estava vindo de uma vaquejada na cidade de São José Do Belmonte, que havia ingerido bebida alcoólica e efetuado os disparos para cima sem atingir ninguém, que após o fato iria pernoitar em um motel nas proximidades da cidade de Triunfo.

Na ocasião, o imputado não apresentou guia de trânsito das referidas armas. Diante o exposto, o imputado juntamente com os objetos apreendidos foi encaminhado a DPC local para devidas providências. Do Vila Bela Online