Homem em Prisão Domiciliar é Detido após violência Doméstica em Triunfo

Na tarde desta sexta-feira (23), policiais militares do 14º BPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de violência doméstica no Sítio Carnaubinha, zona rural de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. No local, a vítima relatou que, por volta das 22h da noite anterior, foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo seu companheiro.

Segundo o relato, as agressões foram motivadas por ciúmes e envolveram enforcamento. O acusado, que se encontrava embriagado no momento da abordagem, cumpre prisão domiciliar em razão de condenação definitiva por violência doméstica contra a mesma vítima.

Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local, onde foram adotadas as medidas cabíveis.