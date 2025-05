Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é morto a tiros na Cohab, em Serra Talhada

Um homem de 38 anos, identificado como José Livonaldo de Lima Ferreira, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (27), na Rua Vinte, no Bairro da Cohab, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. A vítima, que possuía diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e furto, também estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada via telefone, após denúncia de que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida.

Testemunhas relataram que José Livonaldo foi perseguido por um homem que estava a pé, o qual efetuou vários disparos, atingindo principalmente a região da cabeça, pescoço e ouvido. Após o crime, o autor fugiu também a pé, tomando destino ignorado.

Os policiais isolaram a área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) de Afogados da Ingazeira, responsável pela perícia no local.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil de Serra Talhada, que agora trabalha para identificar a motivação e o autor do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do homicídio.